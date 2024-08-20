Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны, рассказал о том, что получил большое количество фотографий и видеоматериалов, на кооторых сняты зверства украинских военных.
Алаудинов утверждает, что эти фотографии подтверждают факты преступлений, совершённых Вооружёнными Силами Украины, включая расстрелы мирных жителей в голову и затылок.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух офицеров ВСУ: Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова. Их подозревают в террористическом акте и убийстве мирных жителей.
6 августа украинские войска атаковали приграничные районы Курской области, в результате чего они потеряли до 3800 солдат и 54 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что действия ВСУ являются вооружённой провокацией и ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на границу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).
Фото: Wikimedia Commons/ неизвестный автор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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