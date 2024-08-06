Российские военнослужащие группировки "Запад" сообщают о шокирующих случаях на купянском участке фронта. По их словам, украинское командование прибегает к жестокой практике ликвидации своих же бойцов, попавших в плен.

Командир отделения 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Жук" рассказал журналистам о случае, свидетелем которого он стал во время боев за село Песчаное. Российские бойцы выводили пленного украинского солдата, когда снайпер ВСУ застрелил его одним выстрелом, чтобы тот не успел передать информацию.

Сослуживец "Жука" с позывным "Малыш" подтвердил, что это не единичный случай. По его словам, ВСУ регулярно используют артиллерию и дроны, чтобы уничтожить как позиции, занятые российскими войсками, так и своих же солдат, попавших в плен. Цель — не допустить утечки информации.

Российские военные отмечают, что в рядах ВСУ действуют заградотряды, которые не дают солдатам отступать. Особенно сильно заградотрядов боятся мобилизованные, которые нередко предпочитают сдаться в плен, чтобы не быть расстрелянными своими же.

Напомним, что в конце июля Министерство обороны России сообщило об освобождении села Песчаное под Купянском силами группировки войск "Запад".

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)