Украинская армия не может обеспечить нормальное снабжение военных бригад, которые на данный момент находятся в Курской области. В связи с этим они станут легкой мишенью для российских войск. Такое заявление сделал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"У Украины не будет способа пополнить их запасы, они будут — их уже громят — уничтожены", — высказал свое мнение американский эксперт.

Кроме того, он предупредил нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о том, что военным необходимо питаться, а также пополнять запасы боеприпасами. Военный аналитик предположил, что ВСУ просто не смогут выдержать натиска ВС РФ.

Боевые действия в Курской области продолжаются. Российские войска предпринимают все силы для того, чтобы предотвратить наступление ВСУ вглубь территории страны. По последним данным Министерства обороны РФ, Киев потерял до 2030 военнослужащих, а также огромное количество единиц военной техники.

Фото: president.gov.ua