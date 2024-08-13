Украинская армия не может обеспечить нормальное снабжение военных бригад, которые на данный момент находятся в Курской области. В связи с этим они станут легкой мишенью для российских войск. Такое заявление сделал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон во время интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"У Украины не будет способа пополнить их запасы, они будут — их уже громят — уничтожены", — высказал свое мнение американский эксперт.
Кроме того, он предупредил нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о том, что военным необходимо питаться, а также пополнять запасы боеприпасами. Военный аналитик предположил, что ВСУ просто не смогут выдержать натиска ВС РФ.
Боевые действия в Курской области продолжаются. Российские войска предпринимают все силы для того, чтобы предотвратить наступление ВСУ вглубь территории страны. По последним данным Министерства обороны РФ, Киев потерял до 2030 военнослужащих, а также огромное количество единиц военной техники.
Фото: president.gov.ua
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