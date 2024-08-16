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Пелльман: использование ВСУ немецкой техники под Курском говорит о забывании истории
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В бундестаге прокомментировали использование ВСУ немецкой техники под Курском

Пелльман: использование ВСУ немецкой техники под Курском говорит о забывании истории

Использование украинской армией немецкой техники во время нападения на Курскую область, в ходе которого погибли и ранены мирные жители, говорит о том, что в Германии забыли историю. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльман.

По его словам, вылазка украинских войск в российский регион является бесполезным шагом с военной точки зрения, потому что, как он считает, это продлит конфликт, а жертв среди мирного населения станет еще больше.

Пелльман предположил, что предварительной целью ВСУ был захват Курской атомной электростанции (АЭС) для того, чтобы добиться "торпедирования" усилий по проведению мирных переговоров с российской стороной.

"Нам наконец-то нужна дипломатия вместо поставок оружия", — заключил немецкий парламентарий.

Ранее издание Bild сообщало о том, что в нападении на Курскую область замечено, что ВСУ использовали немецкие БМП Stryker.

Фото: pxhere.com

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