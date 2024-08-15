Живущий сейчас в Российской Федерации друг детства командира украинской армии Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил, что это стало для него неожиданностью информация об участии Ишкулова в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал РИА Новости.

Вышеупомянутый командир ВСУ проходит фигурантом по уголовному дела по факту нападения на российский регион. В Следственном комитете РФ его подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

"А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова — прим.), для меня самого неожиданно", — признался Дмитрий.

Он также добавил, что не понимает, как можно было напасть на Курскую область. Шоком для него являются события на Донбассе. По его словам, они росли оба в России во время учебы в Скадовске, и к РФ относились как к "старшему брату".

Фото: flickr/Ministry of defense of Ukraine