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Друг командира ВСУ Ишкулова удивился его участию в атаке на Курскую область
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Живущий в РФ друг командира ВСУ прокомментировал его участие в нападении на Курскую область

Друг командира ВСУ Ишкулова удивился его участию в атаке на Курскую область

Живущий сейчас в Российской Федерации друг детства командира украинской армии Эмиля Ишкулова Дмитрий заявил, что это стало для него неожиданностью информация об участии Ишкулова в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал РИА Новости.

Вышеупомянутый командир ВСУ проходит фигурантом по уголовному дела по факту нападения на российский регион. В Следственном комитете РФ его подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

"А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова — прим.), для меня самого неожиданно", — признался Дмитрий.

Он также добавил, что не понимает, как можно было напасть на Курскую область. Шоком для него являются события на Донбассе. По его словам, они росли оба в России во время учебы в Скадовске, и к РФ относились как к "старшему брату".

Фото: flickr/Ministry of defense of Ukraine

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