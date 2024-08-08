Нападение украинской армии на Курскую область в попытках углубиться внутрь российской территории не станет переломным моментом в конфликте между Москвой и Киевом. Такое заявление сделали обозреватели газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов в своей статье.
"Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в войне", — говорится в публикации журналистов.
Кроме того, Репке и Пятов сообщают о том, что во время оборонительных действий у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы, в то время как российская армия добивается серьезных успехов на всей линии боевого соприкосновения.
Колумнисты также затронули тему прибытия на Украину истребителей четвертого поколения F-16. Они считают, что такое решение Запада "слишком запоздалое".
Боестолкновения между ВС РФ и ВСУ в Курской области до сих пор продолжаются. По данным российского Минобороны, российским войскам удалось не допустить прорыва украинской армии вглубь территории России. Помимо этого, ВСУ понесли большие потери не только в живой силе, но и в военной технике.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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