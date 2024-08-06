Стали известны подробности попытки прорыва ВСУ в Курскую область, среди них есть десятки погибших

Минимум 20 военнослужащих украинской армии уничтожены и еще примерно 50 ранены во время неудачной попытки их прорыва на территорию Курской области в Суджанский район. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, бои около российской территории продолжаются до сих пор. Уточняется, что ВСУ разбились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области. По украинским военным ВС РФ отрабатывает из артиллерии и авиации.

Утверждается, что атака ВСУ на Россию началась примерно в 03:00 мск. Во время этого украинцы использовали артиллерию, танки и беспилотники.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал о том, что украинские войска предприняли попытку прорваться в регион. Атаку удалось отбить силам Пограничной службы ФСБ России, а также армии России.

Фото: z.mil.ru