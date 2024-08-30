В МИД рассказали о применении ВСУ поражающих снарядов по домам в Курской области

Украинская армия продолжает обстреливать жилые дома в Курской области и делает это иногда снарядами со шрапнелью. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол по особым поручения МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.
Он рассказал, что на прошлой неделе был в российском регионе и встретил десяток мирных жителей, рассказавшие ему о действиях ВСУ в Курской области.
"Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров", — рассказал российский дипломат.
По его словам, в одном из дворов был прилет РСЗО с таким снарядом. В результате от удара не было единого места, где бы не попали эти шарики. Мирошник отметил, что только одна такая ракета может нести свыше 9 тысяч шариков.
Представитель МИД России назвал особым цинизмом использования ВСУ таких вооружений в отношении мирных жителей.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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