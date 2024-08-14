Немецкий журналист сообщил о недовольстве на Западе потерями ВСУ под Курском

Проукраинские активисты не могут осознавать факто того, что украинская армия несет большие потери во время боевых действий на курском направлении. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

"Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — говорится в опубликованном сообщении колумниста.

Кроме того, он добавил, что стал сталкиваться с нападками со стороны проукраинских активистов, когда журналист публиковал данные о потерях ВСУ в Курской области. Репке добавил, что такое поведение со стороны данной категории людей "поражает".

В Минобороны России сообщили в среду, 14 августа, о том, что российские войска продолжают уничтожать ВСУ на курском направлении. С 6 августа ВС РФ уничтожили до 2,3 тысяч военнослужащих украинской армии, а также свыше 300 единиц различной военной техники.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine