В Курской обалсти уничтожена колонна техники ВСУ

В приграничном районе Курской области российские военные, используя систему залпового огня "Торнадо-С", ликвидировали колонну бронетехники Вооруженных Сил Украины. По данным Министерства обороны, в результате удара было уничтожено пять бронемашин и ликвидировано до двадцати украинских военнослужащих.
Накануне ведомство сообщало об атаках на мобильные группы ВСУ в Курской области. Удары были нанесены по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово.
9 августа Министерство обороны сообщило о переброске военной техники в Суджанский район Курской области. В составе колонн были замечены реактивные системы залпового огня "Град", буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, а также грузовые автомобили "Урал" и "КамАЗ".
Боевые действия с украинскими военными в Курской области продолжаются с 6 августа. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов ранее заявлял, что целью ВСУ является захват части территории Суджанского района, однако их продвижение было остановлено. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в ночь на 10 августа была объявлена контртеррористическая операция.
Фото: From Wikimedia Commons/ невідомо (Creative Commons Attribution 4.0 International Licence)
В Бангладеш ограничили количества выдачи наличных банками
Центробанк Бангладеш ввел ограничения на выдачу наличных средств коммерческими банками в течение ближайшей недели, как сообщает издание Dhaka Tribune. Банк Бангладеш распорядился ограничить выдачу наличных до 200 тысяч так (примерно 148 тысяч рублей) на одного клиента.
The Times назвала атаку под Курском самым рискованным решением Зеленского
Британское издание The Times полагает, что решение Владимира Зеленского начать наступление в Курской области является наиболее рискованным шагом с начала конфликта на Украине. Газета связывает это решение с длительным давлением Зеленского на военных и его стремлением опровергнуть мнение о поражении Киева.
Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы
Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью
Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.