В приграничном районе Курской области российские военные, используя систему залпового огня "Торнадо-С", ликвидировали колонну бронетехники Вооруженных Сил Украины. По данным Министерства обороны, в результате удара было уничтожено пять бронемашин и ликвидировано до двадцати украинских военнослужащих.

Накануне ведомство сообщало об атаках на мобильные группы ВСУ в Курской области. Удары были нанесены по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово.

9 августа Министерство обороны сообщило о переброске военной техники в Суджанский район Курской области. В составе колонн были замечены реактивные системы залпового огня "Град", буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, а также грузовые автомобили "Урал" и "КамАЗ".

Боевые действия с украинскими военными в Курской области продолжаются с 6 августа. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов ранее заявлял, что целью ВСУ является захват части территории Суджанского района, однако их продвижение было остановлено. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в ночь на 10 августа была объявлена контртеррористическая операция.

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