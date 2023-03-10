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  • Опубликована сегодня в 12:33

ВСУ впервые применили американские «умные бомбы»

Украинские боевики впервые применили американскую "умную бомбу" JDAM-ER под Артемовском. Об этом пишут местные СМИ.

После того, как изделие сбрасывается, у него раскрываются крылья, что утраивает дальность действия боеприпаса.

Ранее власти ДНР заявляли, что если США поставят киевскому режиму подобные снаряды, то на территории Донбасса не останется безопасного места.

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