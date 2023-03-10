Украинские боевики впервые применили американскую "умную бомбу" JDAM-ER под Артемовском. Об этом пишут местные СМИ.
После того, как изделие сбрасывается, у него раскрываются крылья, что утраивает дальность действия боеприпаса.
Ранее власти ДНР заявляли, что если США поставят киевскому режиму подобные снаряды, то на территории Донбасса не останется безопасного места.
Рябков: Россия и США продолжают обсуждение вопроса обмена заключенными
Адвокат осужденного в США Александра Винника допустил, что его подзащитного могут рассмотреть в качестве кандидата на будущий обмен
МИД КНР призывает США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
Власти Америки считают, что еще слишком рано выводить войска
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать