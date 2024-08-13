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ВСУ используют польские танки при атаке на Курскую область
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Армия Украины используют польские танки PT-91 при вторжении в Курскую область

ВСУ используют польские танки при атаке на Курскую область

Украинские вооруженные силы осуществили вторжение в Курскую область, используя, среди прочего, польские танки, сообщает Defence24.

Среди этих танков были PT-91 Twardy, из которых Украине было предоставлено 60 единиц, хотя некоторые источники утверждают, что их количество может быть больше. Эти машины были включены в состав 22-й механизированной бригады, как указано в статье.

Ранее от российского Министерства обороны поступала информация, что именно эта бригада участвовала в нападении на Курскую область.

6 августа утром украинские военные формирования предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал президента о том, что наступление было остановлено, выразив уверенность в окончательном поражении противника и достижении государственной границы.

Владимир Путин отметил, что действия киевского руководства являются очередной крупной провокацией, характеризующейся беспорядочным обстрелом, в том числе гражданских объектов.

В ответ на эти действия в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим антитеррористической операции. В Курской области дополнительно объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет России начал расследование по статьям о терроризме и убийствах. Следственные органы занимаются идентификацией украинских военнослужащих, которые отдавали и исполняли приказы, касающиеся ударов по гражданским целям.

Фото: commons.wikimedia.org/Raf24 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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