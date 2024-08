Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел Петровского района Донецка, используя артиллерию калибра 155 мм, стандартного для стран НАТО.

В сообщении, размещенном в Telegram, указывается, что в 19:30 из населенного пункта Желанное Второе в сторону Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 мм. Дополнительно, в промежуток с 19:40 до 20:15, было произведено еще шесть выстрелов по той же цели.

Петровский район, находящийся на западной окраине Донецка, является самой удаленной от центра городской частью и с 2014 года, после провозглашения независимости ДНР, часто становится мишенью для украинских военных.

Артиллерия калибра 155 мм является стандартной для стран-членов НАТО. Среди поставленного Украине вооружения от союзников — американские гаубицы M777, а также немецкие, польские и французские самоходные артиллерийские установки, все они используют снаряды этого калибра для обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

