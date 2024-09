Использование кассетных боеприпасов ВСУ: тайна поставщиков и риски для гражданского населения

В ходе военного конфликта с Россией украинская армия применяет кассетные боеприпасы, произведенные в Турции и Израиле.

Однако установить точного поставщика этого оружия не представляется возможным, говорится в докладе за 2024 год, подготовленном женевской организацией "Коалиция против кассетных боеприпасов" (CMC).

CMC, являясь международным движением, базирующимся в Женеве, активно выступает против использования, производства и распространения кассетных боеприпасов. Организация следит за соблюдением Конвенции по кассетным боеприпасам, принятой в 2008 году и подписанной 108 странами, которая запрещает применение такого типа вооружений.

В состав коалиции входят такие влиятельные организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.

Согласно докладу, в декабре 2022 года были зафиксированы 120-мм минометные снаряды, предположительно израильского производства, находившиеся на вооружении ВСУ. Эти боеприпасы либо были произведены в Израиле, либо их модификация была скопирована. Однако остается неясным, каким образом и у кого Украина могла их получить.

Также в документе упоминается, что высокопоставленные представители Турции и Украины отвергли информацию, опубликованную американскими СМИ в январе 2023 года, согласно которой Турция якобы передала Украине кассетные боеприпасы в ноябре 2022 года. Тем не менее, в августе 2023 года в социальных сетях появились фотографии, на которых отчетливо видны 155-мм кассетные боеприпасы M483A1 турецкого производства, использованные украинскими военными.

Несмотря на это, турецкие официальные лица продолжают отрицать факт поставок подобного вооружения Украине.

В докладе также рассматривается возможность использования ВСУ польских кассетных боеприпасов. Однако ключевой проблемой остается отсутствие у таких боеприпасов устройств самоликвидации.

По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Украине кассетных боеприпасов могут не сработать, поскольку они долгое время хранились на складах. В результате, такие неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу для мирного населения, поскольку могут функционировать как мины даже после окончания боевых действий.

