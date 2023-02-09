Украинские войска в ночь с 8 на 9 февраля нанесли артиллерийский удар по гражданской местности левобережья Днепра в Херсонской области в виде 38 выпущенных снарядов, сообщил представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Софиевка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии"
На текущий момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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