Украинские войска в ночь с 8 на 9 февраля нанесли артиллерийский удар по гражданской местности левобережья Днепра в Херсонской области в виде 38 выпущенных снарядов, сообщил представитель экстренных служб региона.

"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Крынки, Софиевка, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии"

На текущий момент информация о жертвах и пострадавших уточняется.