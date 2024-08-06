ВСУ попытались прорваться на российскую территории, ФСБ не допустили прорыва

Украинские войска во вторник предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Прорыва не допущено. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области", — говорится в публикации.
Он уточнил, что сотрудникам Погранслужбы ФСБ и армии России удалось не допустить прорыва границы.
Кроме того, глава Курской области предупредил о том, что в ближайшее время может появляться огромное количество различных фейков и информационных вбросов, поэтому призвал доверять только официальным источникам информации.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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