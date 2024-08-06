Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Губернатор Смирнов: ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

ВСУ попытались прорваться на российскую территории, ФСБ не допустили прорыва

Губернатор Смирнов: ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области

Украинские войска во вторник предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Прорыва не допущено. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области", — говорится в публикации.

Он уточнил, что сотрудникам Погранслужбы ФСБ и армии России удалось не допустить прорыва границы.

Кроме того, глава Курской области предупредил о том, что в ближайшее время может появляться огромное количество различных фейков и информационных вбросов, поэтому призвал доверять только официальным источникам информации.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Мир

На Украине признали невозможность вернуть Крым в ближайшие 10 лет

На Украине признали невозможность вернуть Крым в ближайшие 10 лет

Глава медслужба батальона "Волки Да Винчи" усомнилась в возможности вернуть Крым в ближайшее десятилетие.

Читать полностью
Экс-министр молодежи Молдавии Цыку: правящая партия разворовывает средства ЕС

Экс-министр молодежи Молдавии Цыку: правящая партия разворовывает средства ЕС

Правоцентристская молдавская партия "Действие и солидарность", которая разделяет и продвигает доктрину социального либерализма, единолично управляет денежными средствами, которые были получены от Европейского союза для поддержки граждан. Бывший министр молодёжи и спорта Республики Молдова Октавиан Цыку уверяет, что эти средства расхищают. Об этом он сообщил молдавскому универсальному информационному телевизионному каналу Rlive.

Читать полностью

Общество

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати:

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.

Читать полностью
Сергей Лазарев бросил курить электронные сигареты благодаря сыну

Сергей Лазарев бросил курить электронные сигареты благодаря сыну

Певец Сергей Лазарев признался, что благодаря сыну перестал курить электронные сигареты.

Читать полностью

Новости