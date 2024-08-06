Житель поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) в ДНР Юрий Мухин, эвакуированный в безопасное место, рассказал РИА Новости о бесчинствах, которые творили украинские военные на покинутой жителями территории.

Мухин с семьей более двух лет прожил в поселке, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. После начала спецоперации многие жители уехали, бросив свои дома и имущество. Украинские военные не упустили возможности поживиться за чужой счет.

По словам Мухина, они вывозили из брошенных домов всё, вплоть до одежды. Награбленное свозили в Константиновку, где сдавали на вес в пункты приема секонд-хенда по 40 гривен за килограмм, а затем перепродавали по 60 гривен.

После таких рейдов ВСУ в домах оставались только голые стены.

Оставшиеся жители пытались уберечь собственность соседей. Они косили траву во дворах, развешивали белье, включали свет, создавая видимость, что в домах кто-то живет. Ведь все понимали: если в дом заселятся военные, от него ничего не останется.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)