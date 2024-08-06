Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Покупай награбленное: как ВСУ
  1. Главная
  2. Мир

Житель Нью-Йорка рассказал о мародерах ВСУ

Покупай награбленное: как ВСУ "перевезли" брошенные дома в "секонд-хенд"

Житель поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское) в ДНР Юрий Мухин, эвакуированный в безопасное место, рассказал РИА Новости о бесчинствах, которые творили украинские военные на покинутой жителями территории.

Мухин с семьей более двух лет прожил в поселке, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. После начала спецоперации многие жители уехали, бросив свои дома и имущество. Украинские военные не упустили возможности поживиться за чужой счет.

По словам Мухина, они вывозили из брошенных домов всё, вплоть до одежды. Награбленное свозили в Константиновку, где сдавали на вес в пункты приема секонд-хенда по 40 гривен за килограмм, а затем перепродавали по 60 гривен.

После таких рейдов ВСУ в домах оставались только голые стены.

Оставшиеся жители пытались уберечь собственность соседей. Они косили траву во дворах, развешивали белье, включали свет, создавая видимость, что в домах кто-то живет. Ведь все понимали: если в дом заселятся военные, от него ничего не останется.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Fox 4: в Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck

Fox 4: в Техасе расследуют первую в США летальную аварию с участием Cybertruck

Сотрудники правоохранительных органов Техаса приступили к расследованию, возможно, первого в Соединённых Штатах Америки несчастного случая, в центре которого был электромобиль-пикап Cybertruck в стиле киберпанк, который выпускает компания Tesla. Об этом информирует телевизионный канал Fox 4 Beaumont.

Читать полностью
Махмуд Аббас отправляется в Москву за поддержкой и координацией действий

Махмуд Аббас отправляется в Москву за поддержкой и координацией действий

Президент Палестины Махмуд Аббас в преддверии своего визита в Россию дал интервью РИА Новости, в котором обозначил основные цели поездки.

Читать полностью

Общество

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"

50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.

Читать полностью
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме

Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"

В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.

Читать полностью

Новости