Военнослужащие украинской армии признают, что очень быстро теряют территории на фронте. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X.
По его словам, украинские военные, с которыми он общается, едва могут понять, что сейчас происходит на фронте.
"Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать", — говорится в публикации.
Кроме того, военные считают, что уже проведенные и запланированные ротации также считаются очень опасными в попытках удержать фронт.
Кроме того, немецкий колумнист считает, что на данный момент украинская армия "морально" готовится к тому, чтобы оборонять Днепр.
Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна
Лавров назвал несколько десятков стран, которые жаждут развалить Россию
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда пытались ослабить Россию и нарушить её целостность.
Германия пробивает срок временного управления активами немецкого филиала "Роснефти"
Правительство Германии продлило срок временного управления немецкими активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.
76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки
Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.