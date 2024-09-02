Украинские военные рассказали немецкому журналисту о проблемах на фронте

Военнослужащие украинской армии признают, что очень быстро теряют территории на фронте. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X.

По его словам, украинские военные, с которыми он общается, едва могут понять, что сейчас происходит на фронте.

"Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать", — говорится в публикации.

Кроме того, военные считают, что уже проведенные и запланированные ротации также считаются очень опасными в попытках удержать фронт.

Кроме того, немецкий колумнист считает, что на данный момент украинская армия "морально" готовится к тому, чтобы оборонять Днепр.

Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна