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Украинские СМИ узнали об удалении поста ВВС ВСУ об F-16

"Апостроф": ВВС ВСУ опубликовали фото с F-16, а потом удалили

Воздушное командование "Юг" ВВС ВСУ опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook* фотографию недавно поставленного Киеву истребителя F-16, вооруженного американскими ракетами. Однако через некоторое время пост был удален. Об этом сообщает украинское издание "Апостроф".

Издание обратило внимание, что подпись к фото звучала, как пожелание "удачной охоты".

В свою очередь, украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко предположил, что самолет мог быть вооружен американскими ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM — 9 Sidewinder. Свои рассуждения он написал в комментарии к посту.

Напомним, что по данным The Economist, первые западные истребители F-16 появились на Украине 31 июля. По предварительной информации, Киев получил 10 штук из обещанных ранее 79. Чуть позже, в начале августа, Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей, выступив с речью на одном из украинских аэродромов, сзади него стояло два F-16.

Фото: lockheedmartin.com/Lockheed Marti F-16V block 70/72

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