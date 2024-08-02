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Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава
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ВСУ перевозят личный состав в зерновых поездах

Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава

По информации, полученной от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские военные используют грузовые поезда с зерном для перевозки личного состава и техники.

Со ссылкой на своих соратников, Лебедев сообщил РИА Новости, что такой состав был замечен в городе Фастов Киевской области.

На запасных путях станции находится состав, к которому прицеплены семь автобусов ПАЗ (один в гражданской, остальные в камуфляжной расцветке), два грузовика ГАЗ-66, один ГАЗ-53 (также в камуфляже), один ЗИЛ-131, и два-три плацкартных вагона, предположительно, для перевозки личного состава. Весь этот военный груз прицеплен к зерновым вагонам.

По словам подпольщиков, состав прибыл из западной части Украины и может простоять на станции несколько часов, так как военнослужащие рассредоточились по близлежащим магазинам и вокзалу.

Лебедев также отметил, что Фастов является важным транспортным узлом, где пересекаются крупные железнодорожные и автомобильные магистрали. Это делает город стратегически важным пунктом для переброски военных грузов.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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