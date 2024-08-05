Украинские военные жалуются на беспомощность перед российской армией

Военнослужащий украинской армии с позывным «Фотон» рассказал о том, что ВСУ не могут противостоять российским беспилотникам из-за отсутствия эффективных средств противодействия. Об этом он рассказал в интервью изданию «Цензор.нет».

«Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им», - заявил украинский военнослужащий.

Он добавил, что дроны летают в зоне боевых действий на протяжении всего дня по всем направлениям. Кроме того, военный подчеркнул, что у российской армии очень хорошо развита система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: pxhere.com