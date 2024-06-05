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Дефицит живой силы: ВСУ будут брать на службу дезертиров
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 8:20

Дефицит живой силы: ВСУ будут брать на службу дезертиров

Госбюро расследований Украины разрешило Вооружённым силам Украины принимать на службу дезертиров. Как следует из письма директора ГБР Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, это решение было принято из-за больших потерь и нехватки мобилизованных военнослужащих.

Украинские командиры неоднозначно относятся к случаям, когда военнослужащие, самовольно оставившие часть или дезертировавшие, добровольно возвращаются в подразделение. Окончательное процессуальное решение по совершённым ими преступлениям ещё не принято.

В письме указано, что с учётом имеющихся правовых оснований и возможностей, предусмотренных законом, командиров воинских частей просят обеспечить принятие таких военнослужащих, которые добровольно вернулись и хотят продолжить военную службу. Их следует поставить на довольствие, восстановить им право на денежное обеспечение, назначать должности и позволить продолжать службу со дня назначения.

В вооружённых силах Украины не хватает людских ресурсов из-за больших потерь и отказа граждан от службы. Иногда это приводит к столкновениям и дракам между людьми и военкомами на улицах.

Фото: defenseimagery.mil/Спецназовец Джошуа Леонард(public domain)

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