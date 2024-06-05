Госбюро расследований Украины разрешило Вооружённым силам Украины принимать на службу дезертиров. Как следует из письма директора ГБР Алексея Сухачова главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, это решение было принято из-за больших потерь и нехватки мобилизованных военнослужащих.

Украинские командиры неоднозначно относятся к случаям, когда военнослужащие, самовольно оставившие часть или дезертировавшие, добровольно возвращаются в подразделение. Окончательное процессуальное решение по совершённым ими преступлениям ещё не принято.

В письме указано, что с учётом имеющихся правовых оснований и возможностей, предусмотренных законом, командиров воинских частей просят обеспечить принятие таких военнослужащих, которые добровольно вернулись и хотят продолжить военную службу. Их следует поставить на довольствие, восстановить им право на денежное обеспечение, назначать должности и позволить продолжать службу со дня назначения.

В вооружённых силах Украины не хватает людских ресурсов из-за больших потерь и отказа граждан от службы. Иногда это приводит к столкновениям и дракам между людьми и военкомами на улицах.

Фото: defenseimagery.mil/Спецназовец Джошуа Леонард(public domain)