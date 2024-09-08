Украинские войска несут значительные потери в Донбассе, и одной из главных причин этого является бегство солдат с передовой. Об этом признался боевик 59-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий в интервью журналу Economist.

По его словам, украинские войска терпят огромные потери. За три дня одна сотня солдат была практически полностью уничтожена: кто-то сбежал, кто-то погиб. Боевик также заявил, что украинское командование бросает в бой неопытных пехотинцев, которые в итоге оказываются полностью уничтоженными.

Другой украинский военный, танкист из 68-й егерской бригады с позывным "Физик", пожаловался на эффективную работу российской авиации и артиллерии. По его словам, российские силы реагируют практически в реальном времени, уничтожая все, что движется и не защищено.

Министерство обороны России также отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за последние сутки. Украина потеряла сотни военных в различных зонах ответственности, включая до 40 военных в зоне группы "Север", до 550 в зоне группы "Запад" и до 560 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Центр". Эти цифры свидетельствуют о том, что украинские войска терпят значительные потери в Донбассе.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)