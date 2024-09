Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты сообщили, что украинское командование направило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и избегают прямого столкновения с российскими морскими пехотинцами.

Во время боев в населенном пункте Борки российские морпехи захватили украинского военнослужащего из подразделения "Шквал" по имени Кирилл Комаров, который ранее служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде, где и было сформировано подразделение из бывших заключенных.

Командир батальона российских морпехов рассказал, что рота "Шквал" состоит из бывших заключенных, брошенных украинским командованием в Курскую область. Он отметил, что эти солдаты действуют самостоятельно, занимаются мародерством и избегают прямого столкновения, предпочитая отступать после огневого поражения.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 5 августа в 5:30 украинские войска начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

Министерство обороны РФ сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,900 военнослужащих и 80 танков.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию, ведя неизбирательный огонь, в том числе по гражданским целям. Путин пообещал дать достойный ответ и достичь всех поставленных целей.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

