Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты сообщили, что украинское командование направило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и избегают прямого столкновения с российскими морскими пехотинцами.
Во время боев в населенном пункте Борки российские морпехи захватили украинского военнослужащего из подразделения "Шквал" по имени Кирилл Комаров, который ранее служил в 92-й отдельной штурмовой бригаде, где и было сформировано подразделение из бывших заключенных.
Командир батальона российских морпехов рассказал, что рота "Шквал" состоит из бывших заключенных, брошенных украинским командованием в Курскую область. Он отметил, что эти солдаты действуют самостоятельно, занимаются мародерством и избегают прямого столкновения, предпочитая отступать после огневого поражения.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 5 августа в 5:30 украинские войска начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Министерство обороны РФ сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,900 военнослужащих и 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию, ведя неизбирательный огонь, в том числе по гражданским целям. Путин пообещал дать достойный ответ и достичь всех поставленных целей.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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