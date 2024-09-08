Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, призванный в армию в 58 лет, поделился с РИА Новости своей трагической историей о том, как его бросили на произвол судьбы под Сергеевкой на донецком направлении.

По его словам, все началось с обещания командования, что его заберут на один день для выполнения какой-то задачи. Однако вместо этого его отвезли в район Сергеевки и бросили одного. Аржаков рассказал, что изначально в его группе было шесть человек, но четверо из них вскоре сбежали, оставив его и еще одного солдата на произвол судьбы.

Когда Аржаков и его товарищ попытались связаться с командованием по рации, им ответили, что они должны защищаться, так как слева от них идут вражеские войска. Однако Аржаков и его товарищ были всего лишь двумя людьми, и им было невозможно защититься. В итоге, товарищ Аржакова с рацией бросил все и убежал, оставив его одного.

Аржаков решил спрятаться и дождаться вечера, а затем выйти и сдаться в плен. Именно так он и поступил, выйдя к бойцам ВС РФ в поле возле Сергеевки.

Аржаков также рассказал о том, как его мобилизовали через патруль ТЦК, и как на медицинской комиссии его сразу признали годным к службе.

Ему обещали, что он будет служить в тылу, но вместо этого его бросили на передовые позиции. Эта история является еще одним свидетельством предательства командования ВСУ по отношению к своим солдатам.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)