Отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* раскрыл тревожную статистику: каждый десятый военнослужащий ВСУ дезертирует с поля боя. Он уточнил, что это соотношение сохраняется на всех уровнях — от отделений до рот.
Стариков также отметил, что, по его информации, даже те, кто остается на передовой, часто отказываются воевать. Это свидетельствует о низком моральном духе в украинской армии.
Киевский режим столкнувшись с острой проблемой нехватки личного состава. ВСУ несут значительные потери, а желающих служить становится все меньше. В попытке исправить ситуацию, в мае на Украине был принят закон, ужесточающий мобилизацию. Теперь все военнообязанные обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. При этом сроки демобилизации не определены.
Такая ситуация свидетельствует о серьезном кризисе в украинской армии, который может иметь значительные последствия для хода боевых действий. Дезертирство и нежелание воевать подрывают боеспособность ВСУ и говорят о растущем недовольстве среди военнослужащих.
* Александр Шелест признан иностранным агентом.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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