Отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* раскрыл тревожную статистику: каждый десятый военнослужащий ВСУ дезертирует с поля боя. Он уточнил, что это соотношение сохраняется на всех уровнях — от отделений до рот.

Стариков также отметил, что, по его информации, даже те, кто остается на передовой, часто отказываются воевать. Это свидетельствует о низком моральном духе в украинской армии.

Киевский режим столкнувшись с острой проблемой нехватки личного состава. ВСУ несут значительные потери, а желающих служить становится все меньше. В попытке исправить ситуацию, в мае на Украине был принят закон, ужесточающий мобилизацию. Теперь все военнообязанные обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. При этом сроки демобилизации не определены.

Такая ситуация свидетельствует о серьезном кризисе в украинской армии, который может иметь значительные последствия для хода боевых действий. Дезертирство и нежелание воевать подрывают боеспособность ВСУ и говорят о растущем недовольстве среди военнослужащих.

* Александр Шелест признан иностранным агентом.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)