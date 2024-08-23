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Риттер: ВСУ испытывают дефицит топлива под атаками ВКС РФ
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Без ресурсов и средств к существованию: армия Украины испытывает проблемы с логистикой под Курском

Риттер: ВСУ испытывают дефицит топлива под атаками ВКС РФ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о серьезной нехватке топлива среди украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Курской области.

По словам Риттера, из-за отсутствия горючего украинские войска испытывают проблемы с мобильностью и вынуждены оставлять свою технику.

"Украинцы сталкиваются с ограниченной подвижностью, так как у них закончилось топливо, и во многих случаях им приходится бросать свою боевую технику", — отметил эксперт.

Риттер также подчеркнул, что Военно-воздушные силы России сыграли ключевую роль в создании логистических трудностей для Украины, уничтожив склады с материально-техническими ресурсами и нарушив коммуникационные линии с четырьмя дислоцированными там подразделениями.

6 августа украинские формирования предприняли вторжение на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится полным разгромом украинских военных и восстановлением контроля над государственной границей.

В связи с угрозой безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. По данным Министерства обороны РФ на 20 августа, в ходе боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли потери в размере более 4130 военнослужащих и 58 танков.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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