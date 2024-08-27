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SHOT: пограничники вступили в бой с ВСУ около Нехотеевки под Белгородом
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В приграничном районе Белгородской области завязался бой с ВСУ

SHOT: пограничники вступили в бой с ВСУ около Нехотеевки под Белгородом

Около населенного пункта Нехотеевка Белгородской области начался бой между украинскими войсками и российскими пограничниками. О боестолкновениях сообщает Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что ВСУ подошли к российской границе на восьми бронемашинах, пытаясь атаковать Белгородскую область живой силой численность до 60 человек. При этом, по данным Telegram-канала Mash, численность атакующей группировки под Нехотеевкой может составлять до 200 человек.

В свою очередь, оба канала сообщили о том, что российским пограничникам удалось отбить атаку ВСУ с помощью артиллерии и отбросить их от границы.

Кроме того, Mash сообщает о том, что в районе Шебекино украинцы атаковали пограничный пропускной пункт. Утверждается, что на этом направлении насчитывается до 300 военнослужащих ВСУ.

На данный момент официальной информации о произошедшем нет.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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