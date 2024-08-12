"Ищут, где тонко": в Белгородской области ВСУ на бронетехнике нанесли удары по АПП "Колотиловка"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска "Колотиловка" в Белгородской области, но отступили после встречного огня, сообщает военный корреспондент Александр Коц. Для атаки противник использовал бронемашину и два бронетранспортёра (БТР), пишет журналист.
Коц опроверг информацию о "танковых колоннах" ВСУ, отметив, что противник задействовал только три указанных единицы техники. Обстрел длился пять-шесть минут, после чего последовал ответный обстрел, и украинские силы отступили.
"Видно, что щупают границу, ищут, где тонко, чтобы порвать. Подразделения прикрытия госграницы встречают с "хлебом-солью", — написал военкор.
По словам журналиста, 11 августа ВСУ на БТР пытались таким же образом прорваться в Безымено Грайворонского района, но потеряли машину и отступили.
Колотиловка — село в Краснояружском районе Белгородской области России. Административный центр Колотиловского сельского поселения. Село расположено в западной части Белгородской области, в 12,5 км по прямой к западу от районного центра Красной Яруги — на границе с Украиной.
Фото: dvidshub.net/Алекс Скрипничук.
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