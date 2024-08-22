В Краснодарском крае произошло чрезвычайное происшествие, вызвавшее серьезную обеспокоенность у местных властей и служб безопасности.
Согласно информации, опубликованной оперативным штабом региона, железнодорожный паром, груженный топливными цистернами, подвергся нападению в порту "Кавказ".
Инцидент квалифицируется региональными властями как очередная попытка террористического акта на территории Краснодарского края. Ответственность за атаку возлагается на украинскую сторону, хотя подробности и доказательства этого утверждения не приводятся.
В настоящее время на месте происшествия развернута масштабная операция с участием экстренных и специальных служб. Ведутся активные работы по ликвидации последствий нападения и обеспечению безопасности в районе порта.
Оперативный штаб сообщает, что в результате атаки на пароме возник пожар. Однако точные данные о площади возгорания и возможных пострадавших пока не установлены. Соответствующие службы продолжают сбор и анализ информации для оценки масштабов происшествия.
Фото: armyinform. com. ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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