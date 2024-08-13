Пушилин заявил о 13 атаках по ДНР со стороны ВСУ за минувший вторник

Армия Украины 13 раз за день атаковала ДНР

Во вторник украинские силы 13 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив более 30 снарядов.

Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Атаки включали использование ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, как указано в его сообщении в Telegram.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее уведомил о мирном жителе, пострадавшем в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также сообщило о двух подростках, получивших серьезные ожоги из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Макеевке. Пушилин заверил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ были повреждены два жилых дома в Никитовском районе Горловки.

Фото: www. flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)