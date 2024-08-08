Украинской каноистке запретили выступать на ОИ с надписью "Я украинка"

Украинской каноистке Анастасии Рыбачок не разрешили выступать на лодке с надписью "Я украинка". Международная федерация каноэ пришла к выводу, что надпись на английском языке "I am Ukrainian" на борту лодки Рыбачок содержит пропаганду.
Украинке придется закрасить часть фразы, пишет РИА Новости Спорт.
Напомним, что Олимпийские игры-2024 проводят в Париже. Международные соревнования завершатся 11 августа. Российские атлеты выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. Такие правила обозначил Международный олимпийский комитет.
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