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Спортсменке Рыбачок не разрешили выступать на лодке с надписью
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  • Опубликована сегодня в 0:05

Украинской каноистке запретили выступать на ОИ с надписью "Я украинка"

Спортсменке Рыбачок не разрешили выступать на лодке с надписью "Я украинка"

Украинской каноистке Анастасии Рыбачок не разрешили выступать на лодке с надписью "Я украинка". Международная федерация каноэ пришла к выводу, что надпись на английском языке "I am Ukrainian" на борту лодки Рыбачок содержит пропаганду.

Украинке придется закрасить часть фразы, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 проводят в Париже. Международные соревнования завершатся 11 августа. Российские атлеты выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. Такие правила обозначил Международный олимпийский комитет.

Фото: unsplash.com/Viktor Jakovlev apviktor (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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