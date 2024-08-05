ВСУ использовали снаряды НАТО при обстреле Горловки в ДНР

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Горловку в ДНР. В этот раз боевики использовали снаряды НАТО. При обстреле в числе погибших оказалась мирная жительница, два человека получили ранения.
Украинские военные стреляли снарядами "натовского" калибра 155-миллиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Такой вывод был сделан исходя из характерных фрагментов и осколков, найденных на месте обстрела в Горловке.
Снаряды прилетели в Никитовский район города. Из-за этого погибла женщина, которая вероятно была сотрудником местного магазина. Она ждала транспорт на остановке по улице Болотникова. Взрыв повредил фасад и остекления рядом стоящего дома.
Ведомство сообщило, что за прошедшие сутки украинские нацисты 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 73 единицы боеприпасов. В результате пострадали три жителя.
Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page from United States of America.
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