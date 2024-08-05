Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Украинские бойцы обстреляли Горловку снарядами НАТО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Опубликована вчера в 23:42

ВСУ использовали снаряды НАТО при обстреле Горловки в ДНР

Украинские бойцы обстреляли Горловку снарядами НАТО

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Горловку в ДНР. В этот раз боевики использовали снаряды НАТО. При обстреле в числе погибших оказалась мирная жительница, два человека получили ранения.

Украинские военные стреляли снарядами "натовского" калибра 155-миллиметров, пишет РИА Новости, ссылаясь на представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Такой вывод был сделан исходя из характерных фрагментов и осколков, найденных на месте обстрела в Горловке.

Снаряды прилетели в Никитовский район города. Из-за этого погибла женщина, которая вероятно была сотрудником местного магазина. Она ждала транспорт на остановке по улице Болотникова. Взрыв повредил фасад и остекления рядом стоящего дома.

Ведомство сообщило, что за прошедшие сутки украинские нацисты 30 раз обстреляли ДНР, выпустив 73 единицы боеприпасов. В результате пострадали три жителя.

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page from United States of America.

Мир

ЦПВС: Бойцы РФ обеспечили выход 9 беженцев из лагеря

ЦПВС: Бойцы РФ обеспечили выход 9 беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии

Российский Центр по примирению сторон ЦПВС с властями Сирии обеспечил выход девяти беженцам из лагеря "Рукбан" в зоне Эт-Танф под контролем Америки. Об этом сообщил замруководителя ЦПВС капитан Олег Игнасюк.

Читать полностью
Глава МО Британии Хили: Лондон не потянет крупный вооружённый конфликт

Глава МО Британии Хили: Лондон не потянет крупный вооружённый конфликт

Глава МО Великобритании Джон Хили заявил, что страна не готова к масштабному вооружённому конфликту из-за недофинансирования ВС. По его словам, армия сталкивается с рядом серьёзных проблем, что делает ситуацию "хуже, чем мы думали", пишет РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.

Читать полностью
Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.

Читать полностью

Новости