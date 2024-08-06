Футболист Барко считает Месси уникальным человеком

Барко: Таких качеств, как у Месси, нет больше ни у кого

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко высказался о нападающем "Интер Майами" Лионеле Месси.

Напомним, ранее Месси играл за испанский клуб "Барселона".

"Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки", — приводит слова 25-летнего Барко официальный сайт "Спартака".

Футболист стал играть за московский клуб после "Ривер Плейта". Его соглашение с российской командой действует до лета 2027 года. Барко уже успел выйти на поле в красно-белой форме два раза и забить один мяч в ворота противника.

Фото: flickr.com/Hugo Pérez Marsol (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).