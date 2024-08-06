Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко высказался о нападающем "Интер Майами" Лионеле Месси.
Напомним, ранее Месси играл за испанский клуб "Барселона".
"Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки", — приводит слова 25-летнего Барко официальный сайт "Спартака".
Футболист стал играть за московский клуб после "Ривер Плейта". Его соглашение с российской командой действует до лета 2027 года. Барко уже успел выйти на поле в красно-белой форме два раза и забить один мяч в ворота противника.
Фото: flickr.com/Hugo Pérez Marsol (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Папуашвили: европейские политики и оппозиция требовали отправить наемников на Украину
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал о том, как Европа вместе с оппозицией в Грузии призывали к действиям, которые могли бы привести к конфликту между Москвой и Тбилиси.
В Китае запустили группу полярно-орбитальных спутников Qianfan
Китай успешно запустил первую группу полярно-орбитальных спутников Qianfan с космодрома Тайюань на ракете CZ-6A, которая использует экологически чистое топливо.
Депутат Чаплин: более половины россиян предпочли отдых на даче
Около 60% россиян предпочитают проводить лето на дачах, что делает это самым популярным видом отдыха в стране.
Анастасия Волочкова призвала Аллу Пугачёву возвращаться на Родину
Балерина Анастасия Волочкова внезапно воспылала любовью к Алле Пугачёвой и обратилась к Примадонне с необычным советом.