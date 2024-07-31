Украинские солдаты активно сдаются в плен в районе Торецка, как сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Российские войска уже вошли в Торецк и ведут бои непосредственно в его черте. Освобождение этого пункта представляется лишь вопросом времени.
Также упоминается, что на торецком направлении российские войска используют тактику, аналогичную той, что применялась в Авдеевке. Российские силы окружают украинские позиции с трех сторон и истощают противника, применяя авиабомбы.
Одной из самых напряженных зон на донецком направлении остается Нью-Йорк (Новгородское), где ежедневно продолжаются интенсивные бои.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk(Creative Commons CC0 License)
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