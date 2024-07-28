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Боец Итальянец о том, как брали ВСУ в плен в Парасковиевке:
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Боец Итальянец о том, как брали ВСУ в плен в Парасковиевке: "закинули гранату в подвал"

Спецкор RT Александр Пискунов поговорил с бойцом с позывным Итальянец, который описал бои в освобождённой Парасковиевке (ДНР).

По его словам, штурмовики 33-го полка перехватили радиосвязь ВСУ и узнали о планируемом наступлении с трёх направлений. Итальянец отметил, что украинские силы в итоге отказались от наступления, предполагая, что они испугались.

В репортаже Пискунова показаны первые пленные бойцы ВСУ, захваченные в Парасковиевке. Российские бойцы сначала бросили гранату в подвал, где прятались противники, после чего из подвала послышались крики о сдаче.

По словам Итальянца, была оказана необходимая первая помощь, и бойцы сообщили пленным, что они не будут убивать их и гарантируют жизнь. Итальянец отметил, что он получил свой первый боевой опыт именно в этом населённом пункте и что их успешные действия были возможны благодаря подготовке на полигоне и квалифицированному руководству командиров.

Успех группы, в которую входил Итальянец, позволил значительно ускорить наступление на украинские позиции в Парасковиевке, и российские войска освободили её в начале июня.

Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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