Спецкор RT Александр Пискунов поговорил с бойцом с позывным Итальянец, который описал бои в освобождённой Парасковиевке (ДНР).
По его словам, штурмовики 33-го полка перехватили радиосвязь ВСУ и узнали о планируемом наступлении с трёх направлений. Итальянец отметил, что украинские силы в итоге отказались от наступления, предполагая, что они испугались.
В репортаже Пискунова показаны первые пленные бойцы ВСУ, захваченные в Парасковиевке. Российские бойцы сначала бросили гранату в подвал, где прятались противники, после чего из подвала послышались крики о сдаче.
По словам Итальянца, была оказана необходимая первая помощь, и бойцы сообщили пленным, что они не будут убивать их и гарантируют жизнь. Итальянец отметил, что он получил свой первый боевой опыт именно в этом населённом пункте и что их успешные действия были возможны благодаря подготовке на полигоне и квалифицированному руководству командиров.
Успех группы, в которую входил Итальянец, позволил значительно ускорить наступление на украинские позиции в Парасковиевке, и российские войска освободили её в начале июня.
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