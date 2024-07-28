Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что четыре танка ВСУ были уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, ссылаясь на своих коллег.

Он рассказал, что в 11:00 по военным объектам в Харькове было нанесено два удара в районе Федоров. Первый удар пришелся по танковому полигону рядом с Харьковским аэродромом, где были накрыты четыре танка.

Второй удар был нанесен по территории самого аэропорта, вероятно, по легким самолетам и летному составу.

Лебедев также предоставил РИА Новости фотографию, на которой видно два столба темного дыма.

Фото: commons.wikimedia.org/Mechanized Brigade(Creative Commons Attribution 4.0 International license)