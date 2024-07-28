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Украинские морпехи, находящиеся в плену, просят Зеленского обменять их
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Украинские морпехи, находящиеся в плену, просят Зеленского обменять их

Украинские морские пехотинцы, находящиеся в плену уже более двух лет после событий в "Азовстали", обратились к офису Владимира Зеленского с просьбой об их обмене.

РИА Новости опубликовали их видеообращение.

Старший лейтенант Алексей Собчук выразил возмущение тем, что они находятся в плену уже 27 месяцев, наблюдая за тем, как ведутся переговоры и обменивают тех, кто провел в плену всего три-четыре месяца.

Собчук рассказал, что сдался российским военным 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения. По его словам, вначале им обещали скорое возвращение домой, однако спустя полгода стало очевидно, что других пленных обменивают гораздо чаще.

Фото:flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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