Российская группировка хакеров RaHDit ("Злые русские хакеры") в пятницу выложила в сеть данные более 3200 иностранных наёмников, воббщих на стороне Украины.

Так, старший солдат и помощник командира в подразделении кадров 1-го батальона международного легиона теробороны, американец Эвелин Ашенбреннер 1981 г. р., имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию и применяет в отношении себя местоимение "они".

31-летний выходец из Окленда (США) Пирс Таннер Рид на родине служил в полиции, но в прошлом году был арестован в Индиане за растлением малолетних.

В списке есть и несколько примечательных персонажей из Латвии. Так, Мауринс Кристапс 1991 г. р. занял 21-е место в санном спорте в проходивших в Сочи в 2014 году Зимних Олимпийских играх. Его земляк, Юрис Альбертс Улманис 1959 г. р., служит в интернациональном легионе 67-й мехбригады в/ч A4123 и активно помогает ВСУ финансами. Является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем и по совместительству — русофобом. Написал книгу "Когда война станет личным". Также известен тем, что пять лет служил в Национальной гвардии.

Фото: ﻿dvidshub.net/Графенвур.