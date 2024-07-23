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ВСУ сбросили взрывное устройство возле многоквартирного дома
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ВСУ сбросили взрывное устройство возле многоквартирного дома

Беспилотное средство Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросило взрывное устройство рядом с многоквартирным домом в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, атака была произведена в городе Грайворон.

Он рассказал, что по предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет. В одной из квартир выбиты окна.

В данный момент проводится уточнение последствий атаки дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дронами по трем автомобилям в Белгородской области.

Фото:armyinform.com.ua/АрміяИнформ(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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