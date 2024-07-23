Беспилотное средство Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросило взрывное устройство рядом с многоквартирным домом в Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
По его данным, атака была произведена в городе Грайворон.
Он рассказал, что по предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет. В одной из квартир выбиты окна.
В данный момент проводится уточнение последствий атаки дронов.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дронами по трем автомобилям в Белгородской области.
Фото:armyinform.com.ua/АрміяИнформ(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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