Первые заключённые из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) были захвачены силами Вооруженных сил России в Донецкой Народной Республике (ДНР), как сообщает Telegram-канал "Мир | Перезагрузка".

Инцидент произошел в районе Новоселовки Первой на территории ДНР. Видеозапись, опубликованная каналом, показывает момент захвата двух военнослужащих, которые, как отмечается, состояли в батальоне "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Этот батальон был сформирован из заключенных и был отправлен на передовую без должной подготовки, в связи с высокими потерями в составе 47-й ОМБР, по словам авторов канала.

Фото: mil.ru/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)