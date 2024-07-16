Первые заключённые из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) были захвачены силами Вооруженных сил России в Донецкой Народной Республике (ДНР), как сообщает Telegram-канал "Мир | Перезагрузка".
Инцидент произошел в районе Новоселовки Первой на территории ДНР. Видеозапись, опубликованная каналом, показывает момент захвата двух военнослужащих, которые, как отмечается, состояли в батальоне "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Этот батальон был сформирован из заключенных и был отправлен на передовую без должной подготовки, в связи с высокими потерями в составе 47-й ОМБР, по словам авторов канала.
Фото: mil.ru/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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