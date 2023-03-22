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  • Опубликована сегодня в 9:54

Рогов: ВСУ скрытно готовит наступление в Запорожской области

ВСУ готовят наступление на Запорожском участке фронта, часть наступательных действий — отвлекающие маневры. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

"Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные. Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации", — отметил Рогов.

По его словам, ВСУ собирается выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. Рогов также не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя.

До этого немецкие СМИ со ссылкой на неназванного источника в руководстве НАТО сообщили, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Кроме того, украинские террористы попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым", написал журнал Bild.

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