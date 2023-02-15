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  • Опубликована сегодня в 9:03

ВСУ могут блокировать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область

ВСУ попытаются блокировать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область, организовав наступление в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва", — отметил Рогов, передает РИА "Новости".

Кроме того, по его словам, украинские войска на данный момент не обладает ресурсами для организации наступления.

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