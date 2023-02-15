Киевским властям необходимо начать переговоры с Москвой, иначе российские военные сомнут ВСУ. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в интервью китайскому изданию Global Times.
"Я думаю, что военно-политическая ситуация на Украине достигла поворотного момента. Похоже, некоторые подразделения ВСУ отводятся назад. Остальные, я полагаю, последуют за ними. Если нет, их сомнут российские вооруженные силы, вероятно, в считанные дни, даже не недели", — цитирует политика РИА "Новости".
По мнению Гэллоуэя, только переговоры могут спасти Украину от поражения.
Также он назвал главным препятствием для дипломатического урегулирования конфликта "вступление" НАТО на территорию Украины.
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