Восточный форум: история российско-вьетнамских отношений в центре внимания

Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам были представлены гостям Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

Стенды под названием "Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию" размещены на площадке форума. Особое внимание уделено государственному визиту Путина во Вьетнам, который состоялся в июне 2024 года.

На стенде представлены фотографии визита, включая кадры с российско-вьетнамских переговоров, концерта в Большом оперном театре и церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина.

На стенде отмечено, что этот визит продемонстрировал глубокие взаимные симпатии двух стран и народов. Было подтверждено совпадение внешнеполитических позиций двух стран, что открывает возможности для тесного сотрудничества в ближайшей исторической перспективе. Автором стенда выступило Российское историческое общество.

Также подчеркивается, что вьетнамское руководство показало, что страна, несмотря на давление со стороны США, остается верным и доброжелательным партнером России.

Стенд, посвященный истории Вьетнама, включает изображения архивных документов и фотохронику. Авторы также продемонстрировали копии российско-вьетнамских соглашений и поздравительные телеграммы лидеров двух стран.

На площадке ВЭФ-2024 пройдет международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие приурочено к 75-летию установления деловых отношений между двумя странами.

Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся 19-20 июня. В ходе визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина и ответил на вопросы журналистов. По итогам визита было принято совместное заявление двух стран и подписаны различные документы о сотрудничестве.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости является генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

Фото: en. kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)