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Итоги июньского визита Путина во Вьетнам представлены на ВЭФ
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Восточный форум: история российско-вьетнамских отношений в центре внимания

Итоги июньского визита Путина во Вьетнам представлены на ВЭФ

Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам были представлены гостям Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

Стенды под названием "Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию" размещены на площадке форума. Особое внимание уделено государственному визиту Путина во Вьетнам, который состоялся в июне 2024 года.

На стенде представлены фотографии визита, включая кадры с российско-вьетнамских переговоров, концерта в Большом оперном театре и церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина.

На стенде отмечено, что этот визит продемонстрировал глубокие взаимные симпатии двух стран и народов. Было подтверждено совпадение внешнеполитических позиций двух стран, что открывает возможности для тесного сотрудничества в ближайшей исторической перспективе. Автором стенда выступило Российское историческое общество.

Также подчеркивается, что вьетнамское руководство показало, что страна, несмотря на давление со стороны США, остается верным и доброжелательным партнером России.

Стенд, посвященный истории Вьетнама, включает изображения архивных документов и фотохронику. Авторы также продемонстрировали копии российско-вьетнамских соглашений и поздравительные телеграммы лидеров двух стран.

На площадке ВЭФ-2024 пройдет международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие приурочено к 75-летию установления деловых отношений между двумя странами.

Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся 19-20 июня. В ходе визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина и ответил на вопросы журналистов. По итогам визита было принято совместное заявление двух стран и подписаны различные документы о сотрудничестве.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости является генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

Фото: en. kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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