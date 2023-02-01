Джо Байден в ходе своего визита в Польшу может встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщают европейские СМИ.

По данным источников, на данный момент рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов, говорится в сообщении.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит.