Евросоюз в деле: фон дер Ляйен подключиться к диалогу Трампа и Зеленского 18 августа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила своё участие в предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила фон дер Ляйен в социальной сети X*, переговоры пройдут в Белом доме в понедельник, 18 августа.

"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к этой встрече, где также будут присутствовать другие лидеры Евросоюза", — отметила глава Еврокомиссии.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский посетит Брюссель, где вместе с фон дер Ляйен примет участие в онлайн-совещании так называемой "коалиции желающих" — группы стран, поддерживающих Украину.

Ранее о возможном участии в переговорах в США заявляла и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. А сам Трамп уже готовится к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. О дате и месте этих переговоров точной информации пока нет.

