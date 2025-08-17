Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:53

Евросоюз в деле: фон дер Ляйен подключиться к диалогу Трампа и Зеленского 18 августа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах Трампа и Зеленского

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила своё участие в предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила фон дер Ляйен в социальной сети X*, переговоры пройдут в Белом доме в понедельник, 18 августа.

"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к этой встрече, где также будут присутствовать другие лидеры Евросоюза", — отметила глава Еврокомиссии.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский посетит Брюссель, где вместе с фон дер Ляйен примет участие в онлайн-совещании так называемой "коалиции желающих" — группы стран, поддерживающих Украину.

Ранее о возможном участии в переговорах в США заявляла и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. А сам Трамп уже готовится к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. О дате и месте этих переговоров точной информации пока нет.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Путин и Трамп начали переговоры после символического рукопожатия в автомобиле 15.08.2025 в 22:22

Неожиданный жест: почему лидеры России и США сели в один автомобиль

Историческая встреча президентов России и США началась с теплого рукопожатия и краткого обмена репликами. Владимир Путин и Дональд Трамп, улыбаясь, направились к ожидавшим их кортежам, однако неожиданно для всех выбрали один автомобиль - лимузин американского лидера.

Читать полностью » Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Белорусию с семьей 15.08.2025 в 18:03

Стало известно о чем Трамп говорил с Лукашенко по телефону перед саммитом с Путиным

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьей. Как стало известно, американский лидер дал положительный ответ на это предложение. Беседа двух глав государств продолжалась около часа и охватила широкий круг вопросов международной повестки.

Читать полностью » Украинская разведка сообщает о более чем 100 пленных иностранцах из 32 стран 14.08.2025 в 23:01

От Узбекистана до Йемена: в украинском плену оказались граждане из десятков государств

По данным Главного управления разведки Украины, среди военнопленных, находящихся под стражей, выявлено более 100 граждан из 32 государств, не считая России. Согласно анализу ведомства, наибольшее количество задержанных иностранцев прибыло из стран Центральной Азии. Об этом пишут украинские СМИ. 

Читать полностью » Трамп анонсировал четырехсторонние переговоры по Украине после саммита с Путиным 14.08.2025 в 22:09

Путин, Зеленский и я: Трамп раскрыл планы масштабного урегулирования после встречи на Аляске

Дональд Трамп раскрыл свои планы по урегулированию международных вопросов после предстоящей встречи с Владимиром Путиным. В интервью, опубликованном 14 августа, политик сообщил о намерении организовать масштабные переговоры с участием ключевых мировых лидеров.

Читать полностью » Шотландия столкнулась с повторным ядерным ЧП за два года 14.08.2025 в 16:05

На британской военно-морской базе в Шотландии зафиксирован ядерный инцидент высшей категории опасности

На стратегически важной военно-морской базе Фаслейн (HMNB Clyde) в западной части Шотландии зарегистрирован серьёзный ядерный инцидент категории "А" — наивысшего уровня опасности. Согласно данным, обнародованным изданием The Herald, происшествие, зафиксированное в период с января по апрель 2025 года, создало реальную угрозу выброса радиоактивных веществ.

Читать полностью » Переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся в 22:30 по московскому времени 15 августа 14.08.2025 в 12:30

Историческая встреча на Аляске: что обсудят главы США и РФ за закрытыми дверями

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа вечером в 22:30 по московскому времени. Переговоры пройдут на территории объединённой военной базы Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча начнётся с личной беседы лидеров в формате тет-а-тет.

Читать полностью » Орбан заявил, что Венгрия могла бы «развалить Украину за день», но не станет этого делать 12.08.2025 в 22:56

Газовый рычаг: почему Венгрия не хочет обрушить Украину, несмотря на конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна обладает возможностями для дестабилизации Украины в кратчайшие сроки, но намеренно воздерживается от таких действий. По его словам, Будапешт мог бы прекратить поставки газа и электроэнергии, от которых Киев зависит, однако подобный шаг нанес бы ущерб и самой Венгрии.

Читать полностью » Зеленский: Украина не выйдет из Донбасса по своей воле, мы откроем третью войну 12.08.2025 в 21:28

Зеленский исключил добровольный выход Украины из Донбасса

Владимир Зеленский категорически отверг возможность добровольного выхода страны из Донбасса, назвав этот регион "плацдармом для будущего российского наступления". В интервью "РБК-Украина" он подчеркнул, что любые территориальные уступки приведут к эскалации конфликта и развязыванию третьей войны.

Читать полностью »

