Неожиданный жест: почему лидеры России и США сели в один автомобиль

Историческая встреча президентов России и США началась с теплого рукопожатия и краткого обмена репликами. Владимир Путин и Дональд Трамп, улыбаясь, направились к ожидавшим их кортежам, однако неожиданно для всех выбрали один автомобиль — лимузин американского лидера.

Этот нестандартный дипломатический жест нарушил привычный протокол, согласно которому лидеры обычно следуют на переговоры в отдельных машинах. Как отмечают эксперты, решение продолжить общение уже в салоне Cadillac может свидетельствовать о намерении сторон сразу перейти к неформальному диалогу.

Официальные переговоры запланированы на 22:30 по московскому времени. Как ранее сообщил Белый дом, она пройдет в формате "три на три". Предполагается, что в расширенном формате к лидерам присоединятся министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители обеих стран.