Слишком дружелюбно: о чем предупредили СМИ Трампа после приема Путина

Американские средства массовой информации резко осудили президента США Дональда Трампа за чрезмерно дружелюбный прием, оказанный российскому лидеру Владимиру Путину во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Как сообщает британское издание Telegraph, многие журналисты посчитали, что такие жесты, как совместная поездка в президентском лимузине, военный пролет и продолжительные рукопожатия, могут создать впечатление легитимизации российского президента на международной арене.

"Господин Трамп столкнулся с критикой со стороны американских СМИ, которые предупредили, что его теплый прием может легитимизировать Путина в глазах мировой общественности", — написало издание.

Переговоры, проходившие в формате "три на три", продлились почти три часа (2ч. 45 мин), в течение которых лидеры четыре раза обменялись рукопожатиями. Особое внимание привлек факт, что часть пути от аэропорта до места встречи президенты преодолели без переводчиков, что вызвало дополнительные вопросы у американских обозревателей.

По итогам встречи Трамп признал, что по ключевому вопросу украинского урегулирования полного согласия достичь не удалось, однако назвал переговоры продуктивными. Несмотря на это, запланированный обед между делегациями был отменен, а американский президент сразу после завершения мероприятий отправился в Вашингтон.

Эксперты отмечают, что такая реакция СМИ отражает глубокие разногласия в американском истеблишменте по вопросу отношений с Россией. В то время как Трамп демонстрировал готовность к диалогу, многие политические круги США продолжают настаивать на жесткой линии в отношении Москвы.

Краткие выступления лидеров после переговоров (8 минут у Путина и 4 минуты у Трампа) лишь подчеркнули различия в их подходах к обсуждаемым проблемам, отмечают эксперты. Встреча стала первой за последние четыре года личной беседой глав США и РФ.