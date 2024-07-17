Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил РИА Новости, что российская артиллерия нанесла удары по городу Орехов и его пригородам в Запорожской области в ответ на прибытие подкреплений украинских вооруженных сил.
Лебедев рассказал, что после артиллерийских ударов, которые были произведены из-за подхода подкреплений к украинским войскам, сами украинские военные посчитали, что это была подготовка к наступлению российских войск, которое они якобы отбили и не дали ему развиться. Таким образом, украинская сторона восприняла это как свою победу, полагая, что российские силы испугались идти в наступление.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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